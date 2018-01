Loone: ettevõtte tulumaks tuleb taastada

Riigikogu liige, keskerakondlane Oudekki Loone leiab, et Eestis tuleb taastada ettevõtte tulumaks - klassikalisel kujul ja astmeliselt.

Postimehe arvamusloos kirjutab Loone , et kui ettevõte teenib Eesti riigi investeeringuid (taristu, haridussüsteem, õigussüsteem, meditsiin, …) kasutades kasumit, siis peab ta selle eest maksma - kui aga midagi ei teeni, siis pole midagi ka võtta. Loone leiab ka , et tuleb pidurdada kaudsete maksude tõus ning tarbimismaksud viia miinimumini.

Loone hinnangul tuleb inimeste tulumaks viia lihtsale astmelisele kujule, kus erinevat maksumäära kohaldatakse umbes kolmele erinevale sissetulekuastmele. Tema sõnul võimaldab niisugune süsteem vähendada sotsiaalmaksu, sest mitte otseste maksude osakaal, vaid liiga kõrge sotsiaalmaks põhjustab ümbrikupalku ja ettevõtjate soovimatust uusi inimesi palgata.

Progresseeruvale kasumimaksule üles ehitatud süsteem võimaldab Eestil loobuda suurest osast sihtotstarbelistest maksudest, mis on saanud arengu piduriks, väidab Loone. "Kui seadus kirjutab valitsusele ette, millele maksuraha kulutada, siis oleme poliitikaerisused juba eos tapnud ja ei olegi vahet, kes täpselt valimised võidab ja kas Stenbocki majas on Kallas või Ratas, käed on tal eelmisel sajandil punutud nööriga ikka seotud," nentis Loone.

