Teekasutusmaksu kogumine ei lähe ludinal

Maanteeamet pidi möönma, et teekasutustasu kogumine pole läinud päris ludinal – kontrollid maanteedel näitasid, et mitmed veokiomanikud nihverdavad maksust kõrvale, kirjutas Postimees.

Maanteeameti peadirektori asetäitja Tarmo Mõttus tunnistas väljaandele , et maksu maksmisega ei saa päris rahul olla. „Pistelise kontrolli käigus on välja tulnud, et mitmete teedel liikuvate sõidukite eest on tasu maksmata.“ Ta ei soostunud aga täpsustama, kui palju on riiki tüssatud.

Teekasutusmaks Riik hakkas sellest aastast nõudma enam kui 3,5 tonnistelt veokitelt teekasutustasu.

Maksu nõutakse nii Eesti kui ka välismaa veofirmadelt.

Raskema ja saastavama reka omanikule võib see aastas maksma minna kuni 1300 eurot.

Maksu saab tasuda ka nädala, kuu ja päeva eest.

Maksu kogumise eest vastutab maanteeamet.

Siiski on riik kogunud paari nädalaga uut maksu pea 3,6 miljonit eurot, kirjutas Postimees. Suurem osa, 65 protsenti, on tulnud Eesti veofirmadelt. Järgmised panustajad on suuruse järjekorras Poola, Läti, Leedu ja Venemaa vedajad.

Kokku on riigilt teekasutuslubasid soetatud 18 000 korral, aga kuna ühes ostukorvis võib olla mitme veoki teeluba, on keeruline öelda, kui paljude rekkade eest on tasu lõppude lõpuks makstud, selgitas maanteeamet. Küll aga on varasemalt teada see, et Eestis puudutab teemaks ligikaudu 40 000 veoautot ja 16 000 ettevõtet. Kokku loodab riik aasta jooksul teemaksust teenida 17 miljonit eurot.

