RIA küberturbeekspert Klaid Mägi läheb erafirmasse

Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Klaid Mägi liitub Eesti küberjulgeolekuettevõttega CybExer Technologies.

CybExer Technologies on juhtiv küberlahendusi eksportiv ettevõte Eestis, kelle klientideks on ligi 20 välisriigi valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid. CybExeri portfelli üks nõutuim toode on küberharjutusväljak suuremahuliste ja keerukate küberõppuste läbiviimiseks. Lisaks on CybExer partner ettevõtetele nende küberjulgeoleku riskide hindamisel ning reaalsete intsidentide ja kriiside lahendamisel.

Üle 17 aasta nii era- kui avaliku sektori asutustes IT- ja küberspetsialistina ning juhina töötanud Klaid Mägi lahkub RIAst veebruari alguses.

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul on Klaidi panus riigi küberturvalisuse tagamisse olnud märkimisväärne. „Klaid ja tema meeskond on aidanud kaasa mitme olulise teema lahendamisele ja eestvedamisele, nagu näiteks ID-kaardi turvariski kaasus, küberseaduse eelnõu ettevalmistamine ning küberhügieeni tõstmine nii riigiasutustes kui ka erasektoris,“ ütles Peterkop.

Klaid Mägi selgitusel on CybExeri meeskonnaga liitumine loogiline samm pärast CERT-EE edukat taaskäivitamist ja vedamist läbi põneva, ent samas ka keerulise Eesti Euroopa Liidu eesistumisperioodi. “Olen ka varem öelnud, et minu viimane suur väljakutse RIAs oli seista oma meeskonnaga selle eest, et eesistumine kulgeks valutult. Täna võib öelda, et me saime selle ülesandega väga hästi hakkama,” lausus Mägi. “Seetõttu on nüüd paras aeg edasi liikuda ning võtta vastu väljakutse erasektoris, kus järjest suuremate küberriskidega peavad arvestama sellised elutähtsad sektorid nagu pangandus, energeetika, transport, meditsiin jne. Samuti näen oma missiooni selles, et jagada Eestis kogemust välisriikidega.”