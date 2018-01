Eestis hakati tootma intelligentseid ventilatsiooniseadmeid

Äripäev 17. jaanuar 2018, 10:56

Eesti teadlased hakkasid tootma intelligentset ventilatsiooniseadet. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180117/NEWS/180119725/AR/0/airbot.jpg

Eesti teadlaste ja spetsialistide koostöös on loodud hoonete ventilatsiooniseade Airobot, mis on isemõtlev: mõõdab rõhku, temperatuuri, õhuniiskust ja CO2 ning vajadusel reguleerib neid, teatas seadme looja Airobot OÜ, kes on alustanud ka selle tootmist.