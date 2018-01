Eesti iduviisat sooviti 47 riigist

Täna saab aastaseks Eesti start-up-viisa programm, millele on laekunud 325 avaldust 47 riigist, vahendas KredEx oma pressiteates.

Esimese aasta jooksul sai positiivse vastuse 140 taotlust, negatiivse 170 ning töös on veel 15 taotlust.

Kõige enam viisataotlusi on esitanud India, Venemaa, Ukraina, Pakistani ja Türgi kodanikud. Kuigi vastu võetakse keskmiselt 45% avaldustest, on mõne riigi, näiteks Valgevene, Ukraina ja Venemaa, tulemused sellest oluliselt paremad.

Kogu meeskonna jaoks esitatakse ühine avaldus, mis tähendab, et koos idufirmaga Eestisse kolivate isikute arv võib olla märksa suurem. Pärast positiivse vastuse saamist, tuleb kõigil meeskonnaliikmetel taotleda politsei- ja piirivalveametist viisa või ajutine elamisluba. Praegu on viisa või ajutise elamisloa saanud umbes 100 idufirma asutajat ning Eesti idufirmadesse on tööle saabunud või varsti saabumas 167 inimest.

Start-up Estonia programmi elluviija on KredEx, programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.