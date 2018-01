Kasutatud autode müüjad kruvisid hinda juurde

Automüügiportaali auto24 andmetel püsis kasutatud autode turg eelmisel aastal stabiilne, kuigi veidi kasvas nii omanikevahetuste arv kui ka portaali sisestatud kuulutuste arv, teatas ettevõte.

Müügiks pakutava auto keskmine hind tõusis aastaga 7777 eurolt 8371 eurole. Hinnatõusu mõjutas enim just tavakasutaja küsitav hind. Kasvas veidi ka müügiperiood.

Tavakasutaja auto keskmine hind oli mullu 6665 eurot (2016. aastal 6164) ja keskmine müügiperiood 47,8 päeva. Natuke tõusis ka tavakasutaja müügikuulutuse keskmine kulu, mis oli 15,78 eurot.

Eraisikute aktiivsus püsis stabiilne

Automüügiettevõtete pakutavate autode keskmine hind oli mullu 11 663 eurot (2016. aastal 11 005) ja keskmine müügiperiood kasvas aastaga 68,8 päevalt 73,8 päevale.

"Lisaks keskmisele hinnale on oluline vaadata ka mediaanhinda, mis annab ettekujutuse, millega Eesti inimene liikleb," kommenteeris auto24 ASi tegevjuht Margus Tomberg. "Eelmisel aastal oli müügiks pakutud sõiduautoode ja maasturite mediaanhind 5250 eurot ehk pooled autod liikluses on sellest numbrist odavamad ja pooled kallimad. 2016 oli see number 4900 eurot."