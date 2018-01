Kõne välismaale võib üllatada kopsaka arvega

Üsna sageli pöörduvad tarbijakaitseametisse tarbijad, kes on helistanud välismaale ning hiljem avastanud oma arvelt tavapäraselt suuremad summad. Nimelt arvavad helistajad tihti ekslikult, et paketipõhise tariifiga roaming hõlmab alati ka kõiki kõnesid välismaale, teatas amet.

„Eelmisel aastal jõustunud rändlusregulatsioon on tekitanud mõnedes tarbijates ekslikke arusaamu, nagu kõik kõned Euroopa Liidu telefoninumbritele oleksid alati paketipõhise tariifiga sõltumata helistaja enda asukohast ja tema mobiililepingust," selgitab tarbijakaitseameti jurist Karlis Kolk.

Rändlusregulatsiooni eesmärk oli kaotada alates 15. juunist 2017 Euroopa Liidus rändlustasud ja võimaldada sideteenuse tarbijatel oma koduriigi mobiilipaketti kasutada samadel tingimustel ka Euroopa Liidu riikides reisil olles. "Tihti arvatakse, et rändlus ja välismaale helistamine on samaväärne mõiste. Tegelikult ei ole Eestis asudes välismaale helistamisel tegemist rändlusega, vaid rahvusvahelise kõnega, millele on sideettevõtjad kehtestanud eraldi hinnakirja, mis võib olla oluliselt kõrgem rändluse hinnakirjast," märkis Kolk.