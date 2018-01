Helme: Tallinna Sadama börsile viimiseks puudub vajadus

EKRE ei toeta täna riigikogus esimese lugemise läbinud muudatusettepanekut transpordi arengukavas, millega nähakse ette Tallinna Sadama vähemusosaluse börsileviimist.

"Me ei ole nõus sellega, et valitsus on otsustanud meie ühisest kuldmune munevast hanest praadi teha. Tallinna Sadama börsile viimiseks puudub igasugune vajadus. Tallinna Sadam kandis eelmisel aastal dividendina riigieelarvesse 48 miljonit eurot, millele lisandus tulumaksukulu 12 miljonit eurot. On selge, et Tallinna Sadama aktsiate müügiplaani tiivustab vasakvalitsuse plaan kasutada raha riigieelarve aukude lappimiseks," ütles EKRE esimees Mart Helme pressiteate vahendusel. "Peale selle kaasneb riigiettevõtte müügiga ka turvarisk. Lühiajalise rahalise kasu eesmärgil võib elutähtis strateegiline ettevõte sattuda kas või osaliselt võõrriikide kontrollitava kapitali kätte. Valitsuse plaan avab meid majandusšantaažile ja ohustab julgeolekut."

Helme sõnul tähendab Tallinna Sadama kolmandiku aktsiate börsile viimine muu hulgas seda, et riik peab end omanikuna taandama teiste aktsionäridega samasse inforuumi. "See tähendab, et enam ei ole valitsusel eelisõigust näiteks nõukogu materjalidele ja pikaajalistele finantsprognoosidele. Samuti ei saa sadama haldusala minister küsida mingit muud avalikkusele mittekättesaadavat infot."