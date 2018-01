Kreeka programm tuleb prognoositust väiksem

Ainult tellijale

Kreeka majanduse kosumine annab lootust, et ELi abilaenude suurus jääb oluliselt väiksemaks, kui esialgu kokkulepitud 86 miljardit eurot.

Kreeka eelarve on ministri sõnul paremas seisus, kui abiprogramm ette nägi, ja programm on tema hinnangul aidanud Kreekal kriisist väljuda.

Esmaspäeval otsustasid rahandusministrid, et Kreekal on abiprogrammi järgmise abilaenu saamiseks jäänud 110 reformi suurusest paketist tegemata veel kümmekond reformi, mistõttu lükkus ka abilaenu eraldamine edasi.

"Oleme jõudnud kolmanda vaheülevaatuseni. Kreeka parlament ja valitsus on teinud ära suure osa vajalikke reforme, mis programmis ette nähtud. Laenu järgmist väljamakset on oodata siis, kui Kreeka on tingimused täitnud. Siin ei ole enam palju jäänud," ütles Tõniste.

Osamakse on mõeldud maksmistähtajani jõudnud võlakirjade eest tasumiseks, võlgnevuste katmiseks erasektori ees ning rahalise puhvri loomiseks ettevaatega augustikuule, kui Kreeka loodetavasti abiprogrammist väljub. Programmi viimane ülevaatus peakski tulema juunis, mil peaks otsustatama abilaenu viimaste osade maksed.

Kreeka majanduskasv oli mullu 1,6 protsenti ning eelarve ülejääk riigi laenumakseid arvestamata suurem, kui prognoositud.

Reitinguagentuur S&P tõstis eelmisel nädalal Kreeka reitingu tasemelt B- pügala võrra üles ning märkis, et edasiseks tõusuks oodatakse toetusprogrammi kolmandalt ülevaatuselt häid uudiseid rahalise puhvri loomise kohta.