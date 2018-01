Soomes läheb suuremaks migrantide väljasaatmiseks

Järgmise poole aasta jooksul kavatseb Soome vaadata üle ja langetada tuhandeid varjupaigaga seotud otsuseid, mis omakorda tähendab tuhandetele inimestele riigist väljasaatmist.

Ühtlasi tuleb juurde luua kohti ka väljasaatmiskeskustesse, vahendas Yle. Praegu on Soomes väljasaatmiskeskustes kokku 108 kohta, kuid need keskused on viimasel ajal täis ning politsei on sunnitud kasutama ka oma arestimaju.

Lähiajal on oodata olukorra pingelisemaks muutumist, sest varjupaigataotlejate vastuvõtukeskustes oma saatust ootavad inimesed hakkavad saama väljasaatmisotsuseid, kirjutas Yle. Praegu ootab oma kaebusele vastust ligi 8000 juba negatiivse otsuse saanud varjupaigataotlejat.

Vastuvõtukeskustes viibib paar tuhat sellist inimest, kelle õigus Soomes viibida poole aasta jooksul lõpeb – neid ootab väljasaatmisotsus. Pärast otsuse teadasaamist peavad nad 30 päeva jooksul vastuvõtukeskusest lahkuma – arvatavasti kõik nad Soomest ära ei lähe ning jäävad riiki illegaalina.