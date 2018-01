Lasnamäel järgitakse töötamise registrit hoolega

Maksuameti eelmisel nädalal kontrollitud 18 asutuse 85 töötajast vaid kolm ei olnud töötamise registris registreeritud, kuid pooltele ettevõtetele jätkab amet nõu andmist, et nad saaksid võimalikud maksuriskid maandada.

Ameti suurema tähelepanu all olid lisaks töötamise registreerimisele ka ettevõtete käibearvestus ja tegevuskoha kassasüsteem, mille kaudu saab amet tuvastada võimalikku käibe varjamist ja hinnata sularaha osakaalu ettevõttes. Just varjatud käibe arvel tavaliselt ümbrikupalka makstaksegi, kirjutas amet pressiteates.

Vaatlusi tehti Tallinna kesklinnas ja Lasnamäel paiknenud majutus- ja toitlustusettevõtete tegevuskohtades, eesmärgiga kontrollida töötajate nõuetekohast registreerimist töötamise registris, koguda teavet ettevõtete sisemise töökorralduse ja võimaliku ümbrikupalga maksmise kohta, samuti juhtida äriühingu ja töötajate tähelepanu ümbrikupalga maksmise kahtlust tekitavatele näitajatele.

"On väga positiivne, et töötamise registreerimisega praktiliselt muresid Tallinna majutus- ja toitlustusasutustes ei esinenud. Kuid kindlasti aitame ettevõtete maksuasjades mõnevõrra detailsemalt veel erinevad riskid üle vaadata, et ka muud asjad korras oleksid," rääkis maksuauditi üksuse juht Oscar Õun.

Mitmes kohas oli vaatlustele kaasatud ka liikuvkontrolli ametnikud, kes kontrollisid võimalikke aktsiisiriske. Võimalik rikkumine tuvastati vaid ühes tegevuskohas.