Kaubandussõda veterinaarameti kaudu

Sanktsioonide ja vastusanktsioonidega peetava kaubandussõja kõrval meeldib Venemaale kehtestada ulatuslikke embargosid ka väidetavate sanitaarprobleemide pärast.

"Eksportimiseks on võimalus avatud ainult ühel ettevõttel, DGM Shippingul, ja ainult ühe kaubanomenklatuuri, vürtsikiluga. Vabariigi suurimal tootjal, Maseko ASil on blokeeritud kogu tollliliit. Muude sanktsioonide mõju lisandub veel, sinna ei saa saata ei külmutatud kala ega fileed ega mitte midagi," ütles Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi.

Nii pandi juba 2013. aastal võrdlemisi edukalt kinni Eesti kalaeksport Venemaale. Detsembris käis läbi uudis, et veterinaaramet on jälle tooted turule lubanud, kuid tegelikkus on palju kurvem.

Tegemist on Noormägi sõnul täiesti otsitud põhjusega, sest Eesti kalatooteid eksporditakse veel 57 riiki ja kuskil mingeid probleeme ei ole. "Eks ettevõtted on oma järeldused teinud, riske on hajutatud. Kahju muidugi, sest Venemaa on oluline turg ja meie 35 000 tonni külmutatud kilu ja räime oli oluline tooraine ka nende konservitehastele," rääkis Noormägi, kel suuremat usku olukorra paranemisse või ELi poliitika muutumisse ei ole.

Kui tegemist oli Venemaa sooviga Eesti ettevõtetelt turuosa ära võtta, siis sellega on täiesti edukalt hakkama saadud. "Vene tootmine on ka ise palju arenenud, suured kulutused tootearendusse ning muidu investeeringud, eks ka teised riigid on vaakumit ära kasutanud," lisas ta.

Suur seasõda