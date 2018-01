Lennunett otsib Eesti tuult

Ainult tellijale

Deutsche Telekom tahab saada Eestis asutatud firma abiga Euroopa juhtivaks telekomiettevõtteks. Salarelv selleks on lennuinternet.

„Ma arvan, et see on kindel,“ ütles T-Systems Nordic juht Rolf Hellemons selle kohta, kas Eestisse tuleb lisaks juriidilisele kehale ka firma kontor, mille nad tahavad avada kahes Balti riigis. „Küsimus ei ole selles, kas tuleb, vaid selles, kas tuleb juba aastal 2018 või jääb see 2019. aastasse,“ avaldas ta siiski lootust, et kontor tuleb just siia. Praegu on Eestis asutatud filiaali paigutatud juba pea 740 000 eurot.

Mis on mis Deutsche Telekom Saksamaa telekommunikatsioonihiid, millest 32 protsenti kuulub kas otse Saksa riigile või tema hallatud fondidele. Kontserni käive on aasta-aastalt suurenenud ning ulatus viimati enam kui 70 miljardi euroni aastas. Muret teeb aga prognoosimatu kasumlikkus ning asjaolu, et kasv kui selline tuleb suuremalt jaolt USAst. Majandusaasta aruanne avalikustatakse 22.veebruaril, aga oodatakse, et ärikasum jääb 22,5 miljardi euro juurde. T-Systems Deutsche Telekomi 100protsendine tütarettevõte, loodud 2000. aastal, aastane käive ca 8 miljardit eurot. Pakub IT-teenuseid 20 riigis. Fookuses nt IT-alased nõustamisteenused, „IT-laenutööjõud“, pilveteenus, IOT. Inmarsat Ca miljardilise aastakäibega satelliiditelekommunikatsiooni ettevõte, peakorter Londonis. Aktsial on läinud kehvasti. Börsiettevõte, noteeritud Londonis ja mujalgi.

Baltikumil Euroopa vallutamisel oluline roll

Just T-Systems oli firma, kellele Deutsche Telekomi peakorterist anti ülesanne koos partneritega rajada võrk, mis annaks lennureisijatele 4G interneti. Emafirma tahtis T-Systemsi tuge riikides, mida tütarfirma katab: Soome, Rootsi, Norra ja Taani. Seejärel tekkis aga huvi Baltikumi vastu ning otsustati, et füüsiline infrastruktuur kerkib ka Balti riikidesse. Lisaks pakutakse avalikku pilveteenust.

Praegu tehakse turuanalüüsi, et kaardistada võimalikud kliendid ja konkurendid. Rahaliste eesmärkide kohta tõdes Hellemons, et investeering tuleb suur ning kasumisse jõutakse kolmandal tegevusaastal. „Me ehitame füüsilise võrgustiku. Võite ette kujutada, et juba see on küllaltki mahukas investeering,“ ütles ta, kuid ei saanud siiski täpsustada summasid.

Käibe kohta sõnas Hellemons, et sihti on keeruline seada, kuna näiteks avaliku pilveteenuse puhul maksab kasutaja siis, kui teenust kasutab. Eeldatav käive aastas peaks tema hinnangul olema miljonites eurodes.

Hellemons rõhutas, et Deutsche Telekom tahab mängida Euroopa liigas, mille osa on ka Baltikum. Tema isiklikult tahab suurt kasvu ja oma kliente võimalikult hästi teenindada. Kuna paljud Põhjamaade ettevõtted on jõudnud ka Balti riikidesse, ei saa nemad siit eemale jääda. „See on kindel piirkond, kuhu on mõttekas investeerida. Usume, et turule sisenemine on ärilises vaates mõistlik.“

Finnair on katsetustest kaugemale jõudnud

Lennuinternetti on katsetanud mitu lennufirmat, nende seas ka Soome Finnair, kes kasutab konkureerivat teenust. Finnairi kommunikatsioonijuht Päivyt Tallqvist rääkis, et nende investeeringud lennuwifisse algasid 2015. aasta kevadel, kui sellesse panustati 30 miljoni euroga. Praeguseks on nende kõik 11 Airbus A350 tüüpi lennukid varustatud wifiga ja vajalik tehnika sai möödunud kevadeks paigaldatud ka A330 tüüpi lennukitele.

Nemad kasutavad pikkadel lendudel Panasonic Aviation Corporationi Ku-band tehnoloogiat, Euroopa lendudel Viasati KA-band teenust. Tallqvisti sõnul pakub Viasati süsteem neile lennuinterneti turul pakutavast kõige kiiremat internetiühendust.