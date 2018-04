Milline on statistikaameti uus loogika?

Ainult tellijale

Statistikaameti peadirektori asetäitja IT alal Andres Kukke sõnul jälgib statistikaamet praegu umbes 5000 näitajat ja nii palju infot pole keegi võimeline lnnnäbi seedima.

Sellest mõttest lähtub statistikaameti uus personaliseeritud töölaua kontseptsioon. „Auto armatuurlaual on põhiasjad, mida peab nägema: kui palju mul bensiini on, kui kiiresti ma sõidan ja kas elutähtsad asjad, nt pidurid, on töökorras. Kui ilmneb, et midagi on viga, võivad mehaanikud lähemalt süveneda,“ selgitas ta.

„Oleme aru saanud, et meil on täiesti erinevad huvigrupid, kes soovivad informatsiooni eri moel. Meil ei ole mõtet teha Harju keskmist.“

Kukke: küsime ettevõtjatelt nii vähe kui võimalik

Kukke kirjeldas lähemalt: inimene logib uude portaali sisse oma ID-kaardiga ja märgib, millised on tema eelistused. Need soovid jäävad temaga. Näiteks kui ta elab konkreetses vallas ja teda huvitab noorsootöö, siis ta näeb edaspidi kohe sisse logides värskeimat infot selle kohta, kui palju on vallas noori ja täpsemalt millises vanusegrupis, kui hästi nad tööd leiavad, kui hästi nad on haridussüsteemis jne.

Kukke toob veel ühe näite. Kohalikku omavalitsusse helistab võimalik investor ja palub ametnikult nelja numbrit: kui palju on teil vabu töökohti, kui haritud on teie inimesed, kui palju on teil vaba maad ja kas teil on mõni söögikoht või kõrts ka. Praegu läheb tema sõnul töötajal kaua aega, et need numbrid üles leida. Kui järgmises kõnes teatab investor, et läheb hoopis naabervalda, kuluks ametnikul jälle palju aega, et leida vajalikud võrdlusandmed investori meele muutmiseks. Ja kui ametnik ongi kord need andmed Excelisse kokku saanud, on need järgmiseks korraks kadunud ja vananenud. Statistikaameti siht on, et sellised töölauad vastavateks infosoovideks oleks juba valmis.

Praegu on nii, et kui ametnik tahab investorile nelja numbrit oma valla kohta, peab ta vaatama nelja eri tabelit ja sealt oma valla kohta käiva rea üles leidma. Edaspidi oleks sellised andmed talle kohe statistikaameti avalehel olemas, kui ta on omale sellise eelistuse salvestanud. Ka tavainimene saab oma valla kohta selliseid andmeid lihtsamalt vaadata – Kukke meelest võib see tulla kasuks kodanikuühiskonnale, kui iga elanik saab kergelt vaadata, kuidas tema koduvallas näiteks rahaasjadega läheb, võrreldes naabritega.

Turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus ütles, et turismi valdkonnas tegutsejad on umbes aasta aega koostöös statistikaametiga tegelenud sellega, et turismi puudutavat statistikat ühtsemalt käsitleda. Eesmärk on koostada Eesti turismi kohta lehekülg, mis räägiks lihtsalt ja lakooniliselt, milline on Eesti turismi olukord. „Turism moodustab 10% Eesti teenuste ekspordist, umbes kolmandiku kogu Eesti ekspordist. Maailma turisminõukogu arvutuste alusel annab turism laiemalt Eestis tööd igale kuuendale inimesele. Ilmselgelt see valdkond on väga suur ja oluline ja neid tahke, miks ja kellele on see oluline, ei suuda me kohe korraga välja öelda,“ ütles Lugus.

Hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi ütles, et praegu on turismi kohta käivas statistikas ebakõlasid, aga nemad tahavad üheselt mõistetavat informatsiooni, mis tuleks küll erinevatest allikatest, aga mille statistikaamet kokku sünteesiks. „Siis saame end võrrelda teiste riikidega ja pildi laiemaks lüüa – kui palju sektor maksudega panustab? Kui palju tegelikult sektoris inimesi töötab?“ Ta leidis, et selline laiem pilt annab sektorile ka tagasi, näiteks võib selge statistika tõestad,a kui oluline on turismi valdkond Eesti majandusele ja seega oleks võimalik meelitada rohkem noori näiteks oma karjääri teeninduse alal planeerima.

Ühtlasi on Luguse sõnul paljud andmed praegu kadunud, näiteks nende turistide kohta, kes majutuvad mitte majutusasutuses, vaid näiteks Airbnb külaliskorterites. Liivamägi märkis, et mõni aasta tagasi tegi majandusministeerium koos EASiga uuringu, kust selgus, et meil on umbes 1400 majutusasutust ja ligi 3000 külaliskorterit, millest kuskil 700-800 on Tallinnas. „See on kolme ja poole Hiltoni hotelli jagu, aga nende kohta meil info puudub,“ nentis ta. Tervikpilt kõikidest turistidest ja majutustest oleks aga hea, et teha pikemaid ja tõesemaid järeldusi valdkonna kohta.

Statistikaamet üritab praegu kaardistada, millistesse kohtadesse riigis andmed kogunevad. Kui ettevõtja leiab statistikaameti ankeeti täites, et ta on samu andmeid juba kuskile edastanud, palub statistikaamet sellest endale kindlasti märku anda.

Kukke nentis, et ettevõtjatel võib teinekord tekkida küsimus, miks jälle tema on statistikaameti valimisse sattunud. Tema sõnul on ameti eesmärk valimite mahtu järjest vähendada ja see on ka õnnestunus, näiteks eelmisel aastal suudeti valimit tänu paremale metoodikale kümme protsenti vähendada.

Kui on võimalik, püüab statistikaamet leida andmed ilma, et peaks kelleltki küsima. Näiteks kui on vaja vabade töökohtade statistikat, võiks ju kaaluda andmete kogumist tööportaalidest. Samas on ametil suur vastutus andmete kvaliteedi ees. „Peame tundma andmeallikat. Kutsun neid andmeid eraldi nimega, maheandmed – ma tean, kus on need istutatud, mismoodi on nad kasvanud, kes on olnud kasvataja,“ ütles Kukke.

Kui andmed on kasutatavad ja kokku korjatud, algab töötlemine ja kontrollimine. „Võtame lihtsa näidiku – keskmine palk. Maksuamet lihtsalt liidab kokku ja ütleb tulemuse. Meie peame aru saama, mis on nende arvude taga. Kui suur osa oli põhipalgal, kui suur lisatasul? Kas töötaja on ametis täistööajaga või osalisega? Meil on tööl umbes paarsada inimest, kes võtavad need andmed, vaatavad, teevad lisakontrolle, helistavad, küsivad üle,“ lausus ta.

Kukke tunnistas, et paljusid andmeid tahetakse saada üha kiiremini. Näiteks võiks ju rahvaarvu avaldada juba jaanuari esimesel päeval, kuid tema sõnul pole see täpne. Sünde ja surmasid võib registreerida 30 päeva jooksul, seega peaks ootama 1. veebruarini. Aga veel: inimesed ei registreeri oma sisse- ja väljarännet, järelikult tuleb jõuda statistiliselt pädeva järelduseni, kes elab statistilise tõenäosuse järgi Eestis ja kes mitte. Kuigi rahvaarv avaldatakse aasta alguses, selgub päris täpne number alles mai alguses, lausus Kukke.

Kukke tunnistas, et veebiportaali muutmine raputab tervet nende organisatsiooni. „Kui muidu tootsime 5000 näitaja kohta andmeid ja panime need välja nagu Rootsi lauale, et tulge ja võtke ise, siis nüüd liigume teenindusega edasi. Kuidas neid andmeid tarbitakse? Millisel hetkel tarbitakse? Mis viisil tarbitakse? Siiani ei olnud see meie põhifookus.“