Soome ettevõte lubab kalaturul pööret

Soomlaste armastatuim kala on lõhe, kuid kolm neljandikku sellest kalast jõuab nende lauale impordituna. Peaegi see seis muutub, kui Savos asuv uus kalakasvatus oma eesmärgi saavutab, kirjutas Yle.

„Suurim pluss kinnises süsteemis kala kasvatada on see, et me ei sõltu aastaaegadest. Saame vee temperatuuri hoida, reguleerime seda ise,“ rääkis Savos kalakasvatust edendava Finnforeli esindaja Kai Arvonen. Finnforel kasvatab lisaks lõhele ka forelli.

Kuna basseinides tehislikult ringlev vesi ajab lõhe rohkem liikvele kui looduslikes reservuaarides, siis peaks see kalaliha olema ka kvaliteedilt parem, märgib Yle. „Kuna kunstlik vool on väga kiire, siis kala ei rasvu, liha on sitkem ja tervikuna on lõhe kvaliteetsem. Eriti tähtis on sööt. Ka sellega saab toitmist reguleerida nii, et kalas on rohkem kasulikke rasvu,“ rääkis Arvonen.

Soomes süüakse kala endiselt vähem, kui toitumisspetsid soovitavad. Kauplustes mõjutab ostja valikut mitu asjaolu, millest peamine on see, et värske kala pakendatakse vaakumisse – ja nii et tundu see enam värske. Nüüd aga on Soome firmal plaan veenda rahvast selles, et letile jõuab värske ja kvaliteetne kodumaine kala.