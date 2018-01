Tallinna Vesi jahmatas investoreid

Ainult tellijale

Tallinna Vee täna avaldatud tulemustes haigutab kahjunumber. See on tingitud kaotatud tariifivaidlusest riigikohtus, mis võib tuua kaasa miljonites eurodes tarbijate nõudeid börsiettevõtte vastu.

Puhaskasumit mõjutasid eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda riigikohtu läinud detsembri otsusele – juhul, kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema. Lisaks mõjutas puhaskasumit väiksem tulumaks dividendidelt, mis toetas ettevõtet umbes 1,8 miljoni euroga. Valusama augu lõi kasumisse aga riigikohtus lüüa saamine. Ilma detsembrikuise riigikohtu otsuseta, kus Tallinna Vesi kaotajaks jäi, ja pärast mida Eesti Omanike Keskliit teatas, et asub veemonopoli vastu nõudeid koguma, oleks ettevõtte mullune puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29,2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

„Selles mõttes võib tulemust üllatuseks lugeda, et provisjon pandi tulemustesse sisse ja esmapilgul tundub olevat tohutu kasumi langus,“ märkis Tallinna Vee aktsionär Jaak Roosaare. Ilma võimalike lubatust kallimalt maksustatud vee hinna eest tulenevate nõueteta on Roosaare hinnangul tulemused aga väga head. „Samas ei aita need enam eriti ettevõtte tulevikuväärtust arvutada, sest endiselt on teadmata uued tariifid ja ka nende täpne kujunemismehhanism,“ lisas ta ning viitas sellele, et jätkuvalt oodatakse arbitraaži otsust.

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna leiab, et tegemist on konservatiivse arvestusega. Kuid kuna hetkel nõudeid kogutud ei ole, ning pole ka selge, kui palju nõudeid esitataks, on täpset kogunõuet keeruline hinnata. „Nõudeid me koguma ei ole asunud, kuna paika tuleb panna esmalt nõude õiguslik pool, perspektiiv ja tegevuskava,“ ütles Pärna.

Omanike keskliit otsustas edasi tegutseda koos Eesti Korteriühistute Liiduga, kuna vee-ettevõtte kliendid on enamasti korteriühistud. Samuti on Pärna sõnul nendega ühendust võtnud suure veetarbimisega ettevõtted.

Tallinna Vee poole pöörduti hüvitamise asjus positsiooni teadasaamiseks kirjalikult. Ühtlasi anti kirjas teada, et eelkõige soovitakse Tallinna Vee ettepanekut, kuidas kohtuvaidluste ärahoidmiseks omanike võimalike nõudeid arvetega tasaarveldada. „Tallinna Vesi vastas nüüd, et nemad ei saa enne uue hinna kinnitamist konkurentsiametis mingit pakkumist teha ega läbi rääkida. See seisukoht on arusaadav ja menetlus võib kesta kuid,“ ütles Pärna. Praegu on kaalumisel, kas pöörduda siiski nõuete aegumise vältimiseks kohtusse või oodata konkurentsiameti otsust.

Börsiteates seisab, et potentsiaalse kohustuse provisjon võtab arvesse kolme aasta tariifide erinevust, kui võrrelda Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife konkurentsiameti metoodika järgi arvutatud tariifidega. Hinnang võtab arvesse umbes 40% kogu eelnevast tingimuslikust kohustusest.

Praegu on pooleli kohtuasi ka rahvusvahelises vahekohtus, kus firma nõuab arbitraažis riigilt 2020. aastal lõppeva lepinguperioodi jooksul tekkivat kahju. Esialgu hindas Tallinna Vesi summat 90 miljoni juurde.

Tallinna Vesi ei vastuta?

Sarnaselt Roosaarega peab Tallinna Vee põhitegevust neljandas kvartalis tugevaks ka LHV vanemanalüütik Sander Danil. "Meil täpseid ootusi neljanda kvartali tulemustele ei olnud, sest aktsia on tulenevalt ebaselgusest tariifide suhtes n-ö ülevaatamisel, samas võib öelda, et põhitegevuse poolest oli möödunud kvartal tugev," leidis ta.

"Kuigi brutomarginaal veidi alanes, siis brutokasum kasvas siiski 7,6 protsenti ning positiivne on ka üldhalduskulude järsk alanemine tulenevalt peamiselt väiksematest tariifivaidlusega seotud kuludest," selgitas Danil.