Niinistö võitis Soome presidendivalimised

Täna oli Soome presidendivalimiste esimene voor. Hommikust saati kestnud hääletuse võitis Sauli Niinistö.

YLE andmetel sai Niinistö eelhääletusel 64,4% häältest. Järgmisel kandidaadil, Pekka Haavisto sai 11,2% häältest. Poole kümne paiku õhtul loovutasid teised kandidaadid Niinistöle võidu, mis tähendab, et teist valimisvooru ei tule ja Soome on järgmiseks kuueks aastaks omale presidendi leidnud.

Kandidaate oli ühtekokku kaheksa: sotsiaaldemokraat Tuula Haatainen, roheline Pekka Haavisto, Laura Huhtasaari erakonnast Põlissoomlased, Merja Kyllönen Vasakliidust, praegune koonderakondlasest riigipea Sauli Niinistö, kelle seadis üles valijateühendus, Nils Torvalds Rootsi Rahvaparteist, keskerakondlane Matti Vanhanen ja valijateühenduse üles seatud Paavo Väyrynen, kel on samuti keskerakondlik taust.



See Niinistöle teine ametiaeg järjest olla Soome president. 2012. aastal kogus Niinistö esimeses voorus 37% häältest ja pääses valimiste teise vooru koos Pekka Haavistoga, kes seekord on kogunud pisut üle 11 protsendi häältest. Et saada valituks esimeses voorus, on kandidaadil vaja koguda üle poolte häältest. Eelmisel korral sai Niinistö Soome presidendiks, kogudes valimiste teises voorus 62,6% häältest.