Maksuamet kaotatud 30 miljonile ei keskendu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Maksuameti peadirektor Valdur Laid märkis, et maksulaekumine on heal tasemel ja üle piiri voolanud alkoholiaktsiisil on selles vaid väike osa.

Siiski kaotas riik möödunud aastal piirikaubanduse tõttu ligikaudu 30 miljonit eurot alkoholiaktsiisi. Laid ei arvanud, et tema on õige inimene ütlema, kas selle vastu tuleks ruttu midagi ette võtta. Ta viitas aga, et nad on alkoholiaktsiiside teemal oma arvamused esitanud. „Me osaleme loomulikult seadusloome protsessis ühel ja teisel moel ja kindlasti olime me toetamas seda muutust, et aktsiisimäärade tõusu vähendati.“

Valdur Laid rääkis, et majanduskasvu toel kogutakse rohkem makse kokku, mis teeb rõõmu. „Maksulaekumine ületas ka tegelikult riigieelarve ootusi rohkem kui 30 miljoni euro võrra, nii et üldjoontes võib öelda, et oli maksutulude vaates oli hea aasta,“ ütles Laid. Ta märkis, et majanduskasv on hästi vedanud käibemaksu ja tööjõumaksude laekumist.

Laid märkis, et aktsiiside osa on maksulaekumises väike ja alkoholiaktsiis on seal sees lihtsalt üks teema. Samas peab maksuamet kahtlemata andma enda parima selleks, et olemasolevate seaduste raames kõik maksud kokku kogutaks. „Lätist toodava kütuse, alkoholi ja sigarettide puhul on meie tähelepanu seal, et nende ümber ei toimitaks ebaseaduslikult. Et kogused oleksid lubatud piirmäärade sees ja ei toimuks ebaseaduslikku edasimüüki,“ sõnas ta.

Laid ütles, et amet analüüsib praegu olukorda, aga esimene pilt ei näita, et Lätist toodud alkoholiga siin kauplemine oleks massiline. „Pigem me näeme, et organiseeritud edasimüüki baarides ja toitlustuskohtades meie kontrollide põhjal eksisteerib suhteliselt vähestes kohtades,“ ütles ta. Seni on tekkinud selline kahtlus 4–5 juhtumil.