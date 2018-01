Inglismaal uued kodulaenud madalseisus

Detsembris oli Ühendkuningriigis rahuldatud kodulaenutaotluste hulk kolme aasta madalaimal tasemel.

Analüütikud ootasid seejuures 63 500 uut laenu. Võrreldes novembrikuise tasemega, mil rahuldati 64 712 taotlust, on langus väga järsk.

Aasta viimase kuu jooksul kiideti heaks 61 039 uut kodulaenu, mis on madalaim tase alates 2015. aasta jaanuarist, vahendas Financial Times Inglise Panga andmeid.

Veel enne keskpanga andmeid väljastas lobigrupp UK Finance eelmisel nädalal enda näitajad, mis viitasid, et heaks kiidetud taotluste hulk oli detsembris pea viie aasta madalaimal tasemel.

Financial Times märkis, et ilmselt üritas osa laenuandjaid lepingud ära sõlmida enne seda, kui Inglise Pank intressimäärasid tõstab – see juhtus novembris esimest korda kümnendi jooksul.-