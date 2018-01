Küberpätid sunnivad ATMe kogu raha välja sülgama

Maailma kaks suuremat sularahaautomaatide tootjat Diebold Nixdorf ja NCR hoiatavad, et küberkriminaalid on avastanud viisi, kuidas panna automaat „välja sülgama“ kogu selles olevat raha, kirjutas Reuters.

Tootjad märgivad, et nende automaatide küberrünnete laine ehk jackpottimine algas eelmisel aastal Mehhikos ning on nüüd jõudnud USAsse. Politsei ei avalda, kes konkreetselt on rünnaku ohvriks langenud ega ütle ka seda, kui palju sularaha on automaatidest varastatud, kuid mõlemad ettevõtted kinnitasid Reutersile, et on oma kliente häkkimise eest hoiatanud.

NCRi teatel tuvastati läinud reedel USAs esimesed jackpottimise juhtumid. Kuigi tegemist oli nende firma ATMiga, märgib tootja, et rünnaku all on kogu sularahaautomaatide tööstus laiemalt.