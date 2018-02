Kindlustusvaidlustest üle poole lõpeb kokkuleppega

01. veebruar 2018, 08:46

Kindlustusvaidlusi lahendavad lepitusorganid said mullu 324 lepitusavaldust. Aasta jooksul lõpetati 304 lepitust, neist 63 protsenti lõppes lepitaja vahendusel kokkuleppega, teatasid kindlustusühendused.

Liikluskindlustuse lepitusest lõppes mullu kokkuleppega 72 protsenti. Muude kindlustusteenuste lepitustest lõppes kokkuleppega 58 protsenti. Kõige enam pöörduti lepitusorganisse liikluskindlustuse vaidlusega, kokku 179 korral. Muudest kindlustusteenustest oli enim vaidlusi kodukindlustuse ja sõidukikindlustuse valdkonnas, algatati vastavalt 48 ja 47 lepitust. Mõnevõrra vähem oli vaidlusi reisikindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse teemadel. Peamised kindlustusandjate ja klientide vahelised vaidlused puudutasid hüvitise suurust või hüvitise saamist.

Potsepa hinnangul on edukas lepitusmenetlus võrreldes kohtumenetlusega õiglasem, sest mõlemad pooled nõustuvad lepituse tulemusega. "Kui pooled leiavad, et lepitusettepanek ei ole sobiv, siis ei pea nad lepituskokkulepet sõlmima ning pooltel on õigus pöörduda kohtusse. Ka sel juhul on lepitusmenetlusest kasu, sest on teada erapooletu lepitaja hinnang vaidlusküsimusele," selgitas Potsepp "Lisaks on lepitusmenetlus kohtumenetlusest odavam, sest lepitusega ei kaasne riigilõivu, lepitustasu ega õigusabikulu."

Kindlustusseltside liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Liikluskindlustuse fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.