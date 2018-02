Maksuamet saadab välja maamaksuteatised

Maksu- ja tolliamet saadab kõigile maksukohuslikele maaomanikele või maa kasutajatele hiljemalt 15. veebruariks posti teel või elektroonselt maamaksuteate.

Maksuteate saab isik, kes 1. jaanuari seisuga on kinnisasja omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja või maa kasutaja. Neile, kelle kõikide Tallinnas asuvate kinnistute maamaksu summa jääb alla 5 euro aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta. Maamaksukohustust saab kontrollida e-maksuametis.

Maaomanikele, kelle omandis oleva maa maksustamishind 2017. aasta jooksul muutus (nt muutus maatüki pindala või sihtotstarve), antakse alates 5. veebruarist välja maatüki maksustamishinna akt. See akt on informatiivne ning selles näidatud maksustamishinda ei pea tasuma, maamaks tuleb tasuda maksu- ja tolliameti saadetud maamaksuteate alusel. Aktide väljastamise eesmärk on teavitada kinnisvaraomanikke neile kuuluva maatüki maksustamishinnast ja selle arvutuskäigust.

Sel aastal koostas amet 2683 maatüki maksustamishinna akti, millest 505 saadetakse maaomanikele posti teel, ülejäänud e-posti aadressile. Aktidega saab tutvuda Tallinna e-teeninduse portaalis https://taotlen.tallinn.ee.