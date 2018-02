Rakveres tuleb streik

Äripäev 01. veebruar 2018, 14:02

HKScani president ja juht Jari Latvanen ning HKScan Baltikumi juhi Anne Mere.

Täna kohtusid taas HKScan Estonia juhid ja ametiühingu esindajad, et arutada Rakvere lihakombinaadi töötajate palganõuet. Läbirääkimistel tulemuseni ei jõutud ning see tähendab, et 6. veebruarist algab streik, vahendasid ERRi raadiouudised.