Taagepera: Res Publica noored notsud hakkasid korruptiivselt lurpima

Muidugi olid korruptsioonivastasus jne Res Publica programmis, aga nii kui nad küna juurde pääsesid, siis need Res Publica noored notsud hakkasid seal korruptiivselt lurpima, et seda nägu, rääkis politoloog Rein Taagepera intervjuus Maalehele.

Taagepera nentis, et tema kogemus Res Publicaga on pigemini mitte hea, vaid realistlik. "Kui esimeheks asusin, siis hoiatasin Res Publicat, et lihtsam on olla poliitiliselt edukas, kui samal ajal mitte oma hinge kaotada," rääkis Res Publica esimene esimees olnud Taagepera. Kergem on uut erakonda luua, kui seda hoida aatelisena, ütles ta.

"Kaks aastat enne Res Publica esilekerkimist kirjutasin artikli, et Eesti erakonnasüsteem on stabiliseerunud ja uusi pole ette näha. Vaata ja hoia, peagi olin ise ajutiselt uue erakonna esimees, kuna lootsin, et sellest tuleb mingit kasu," meenutas Taagepera ja jätkas: "Kui Res Publica end täis tegi, siis hindasin, et see võtab 20 aastaks ära isu uusi erakondi teha. Võta näpust, paar aastat hiljem tulid rohelised ja ületasid viie protsendi künnise. Mida ma praegu ka ütleksin, arvatavasti osutub see paari aasta pärast valeks."

