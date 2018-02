Läti ametnik: Eestis müüakse kehvema kvaliteediga puuvilju

Lätis alanes uuest aastast küll puu- ja juurviljade käibemaks, kuid need on endiselt kallimad kui naabritel Eestis ja Leedus, ütles põllumajanduskoja juht Inguna Glube.

Pärast Läti kohalikule turule omaste puu- ja juurviljade käibemaksu alandamist 21 protsendilt 5 protsendile on nende toodete hind endiselt liiga kõrge, nentis Glube Läti Raadiole antud intervjuus. Tema sõnul saab esimese kuu möödudes teha vaid esialgseid järeldusi selle kohta, kas hinnalangetus viib soovitud eesmärgi poole ja millised on esimesed muutuste märgid.

Kui võrrelda, palju maksid Riias puu- ja juurviljad detsembris ja nüüd jaanuaris, siis on hinnalangus märgatav – ühed tooted odavnesid rohkem, teised vähem, rääkis Glube. Kuid kui vaadata Balti riikide turgu tervikuna, on silmatorkav, et Leedus ja Eestis on peaaegu kõik juur- ja puuviljad odavamad kui Lätis.

„Neil on suur käibemaks, 21 protsenti, meil on 5, aga meil on hinnad ikkagi kõrgemad,“ märkis ta.

Leedu madalamaid hindu selgitab põllumajanduskoja juht kliimaga. „Leedu on lõuna pool ja paljusid vilju on seal odavam kasvatada kui meil,“ selgitas ta.

Eestis aga on tooted palju madalama kvaliteediga. „Kui vaadata ringi Tallinna ja Riia kauplustes, siis on näha, et meil on palju suurem valik ja tooted pole nii sarnased. Eestis pole käibemaksu alandatud, aga Tallinna kauplustes on nädala lõpul müüdavad banaanid juba kehvapoolsed. Meil on ikka täitsa teine kvaliteet,“ rääkis Glube. Samas on kõik kolm riiki omavahel sellel turul karmis konkurentsis.

Novembris võttis Seim vastu käibemaksuseaduse parandused, millega langetati Lätile omaste õunte, marjade, puu- ja juurviljade käibemaks 5 protsendi peale. Kõnealuste toodete hulka ei kuulu eksootilised puuviljad, nagu banaanid. See-eest nii kohalike kui ka näiteks Poola õunte hind kukkus märkimisväärselt. Hinnasula kohaldatakse näiteks ka mustikate, vaarikate ja maasikate, aga ka pirnide ja ploomide puhul.

Madaldatud määr kehtib 2018. aasta algusest kuni 2020. aasta lõpuni.