Ettevõtjad pälvisid presidendi tunnustuse

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 166 inimest. Ettevõtjate rinda jõuavad Valgetähe IV klassi ja V klassi ordenid.

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel riigi teenetemärgi tänuks 166 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti elu paremaks.

President Kaljulaid sõnas, et Eesti on see, mis me ise teeme. "Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks sõbralikum, turvalisem ja edukam. Nad kõik on andnud enam, kui nõuab nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks,” ütles ta.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.