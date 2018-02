TransferWise haaras mullu Euroopa ühe suurema riskikapitaliinvesteeringu

05. veebruar 2018, 11:08

Eelmisel aastal tehti maailma riskikapitaliinvesteeringute vallas viimase kümne aasta rekord, investeeringute kogumahuga 155 miljardit USA dollarit, näitab finants- ja nõustamisteenuste ettevõtte KPMG globaalne analüüs KPMG Venture Pulse. Neljandas kvartalis oli Euroopa suuruselt kolmas riskikapitaliinvesteering 280 miljoni dollari paigutamine fintech-ettevõttesse TransferWise, teatas KPMG.

Euroopas jõudsid riskikapitaliinvesteeringud 2017. aastal rekordilise 19,1 miljardi dollarini ning viimases kvartalis paistsid silma Deliveroo (482 miljonit dollarit), Truphone'i (336 mln ja TransferWise'i (280 mln) tehing.

"TransferWise'i puhul on ilmne, et meile mitte ainult ei tundu, et eestlaste loodud fintech-ettevõte on edukas, vaid seda kinnitavad TransferWise'i laienev haare, majandustulemused ning ettevõttesse tehtud suurinvesteeringud. Kahtlemata on ettevõte jõudnud oma sektoris maailma hiidude sekka," ütles KPMG Baltics OÜ ärinõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.