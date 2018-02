SEB: Eesti majandus kasvab sel aastal 3,5 ja järgmisel 3 protsenti

Ameerika Ühendriikides on paljud majandusindikaatorid lähedal oma ajaloolistele tippudele ja maksukärbete toel kiireneb majanduskasv veelgi. Eeldades, et poliitika ei suuda pakkuda väga dramaatilisi üllatusi, suureneb USA sisemajanduse kogutoodang tänavu 2,8% ja 2019. aastal 2,5%. Majanduskasv kiirenes 2017. aastal tuntavalt ka arenevatel turgudel. Kui teiste suurte arenevate majanduste kasv on kiireneb ka edaspidi, siis Hiinas see prognoosiperioodil veidi aeglustub, sest sealsed liidrid on valmis leppima pisut aeglasema majanduskasvuga võlakoorma vähendamise nimel. Vene majandus on kõrgema naftahinna toel leidnud kindlama jalgealuse, kuid ilma reformideta piirdub kasv lähiaastail umbes 2%ga.

Euroala riikide kiiremat kasvu utsitab tagant mitme soodsa faktori koosmõju. Suuremad poliitilised tormituuled on Euroopas praeguseks vaibunud ja tugevnevad tööturud on tõstnud majapidamiste kindlustunde kõrgele tasemele. Seeläbi saavutab Euroala kümnendi kõige kiirema kasvutempo, oodates 2018. aastal 2,5% ja 2017. aastal 2,2% suurust majanduskasvu. Põhjamaade majandusuudistes annab tooni kinnisvara, kuid näib, et Norras on hinnalangus lõppenud ning ka Rootsis piirdub see vaid 10%ga. Küll võib jahtunud optimism piirata senist väga aktiivset elamuehitust, mis mõjutab negatiivselt mitmeid Eesti eksportijaid. Samas on Eestil palju võita Soome majanduse kiirest tõusust, mis jääb tempokaks terve prognoosiperioodi vältel.“