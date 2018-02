Karksis läheb lahti Balticconnectori esimese objekti ehitus

Elering sõlmis täna Karksi gaasimõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme ehitamise lepingu, tööde maksumus on kokku 8,1 miljonit eurot.

Eesti-Soome maagaasi toruühenduse Balticconnectori objektid ehitavad Leedu ettevõte UAB MT Group ja Saksa ettevõte PPS Pipeline Systems GmbH.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Karksi gaasimõõtejaama renoveerimine ja Lilli liinikraanisõlme ehitamine üks osa kogu Balticconnectori klastrist, mis on vajalik gaasitarnete tagamiseks Eesti, Soome ja Läti gaasivõrgu vahel. "Lisaks on Karksi gaasimõõtejaama renoveerimine vajalik, et Eesti täidaks Euroopa Liidu regulatsiooni, mis nõuab kahesuunaliste gaasivoogude tagamist liikmesriikide vahel," märkis Veskimägi.