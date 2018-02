Karm mäng tunneli kulisside taga

Ainult tellijale

Soome suursaatkond Tallinnas levitas memo, kus materdatakse oma tunneliprojekti upitavat Peter Vesterbackat, kirjutab Helsingin Sanomat.

Juba on näha, kuidas Vesterbacka ümber keerlev meediatsirkus on Eestis tunneliarutelu ähmastanud. saatkonna memo

Memos räägitakse, et särava kõnelejana ähmastab Vesterbacka tegelikkuse ja utoopia piire. „Ta võib müüa nii pruugitud kraami kui ka sooja õhku,“ seisab kirjas.

Kirja autor loetleb puudusi Vesterbacka ja tema meeskonna tegevuses: keskkonnamõju ei ole uuritud, loa menetlemise aega ei ole arvestatud, tehissaare riigikaitselisi aspekte pole arvestatud.

Kirja autor käis jaanuari keskel üritusel, kus Vesterbacka selgitas FinEst Bay Area eesmärke, mida kohal olnud Eesti meedia suurelt kajastas. „Tema lihtsustatud turundusretoorika ja suured lubadused võivad kujuneda probleemiks, sest juba on näha, kuidas tema ümber keerlev meediatsirkus on Eestis tunneliarutelu ähmastanud.“

Memo järgi on Eestis Talsinki tunnel ja Vesterbacka tunnel segamini aetud. Teisalt on Vesterbacka sisendusjõulisus kirjutaja hinnangul võimendanud tunneliarutelu mõlemal pool Soome lahte.

Lubade hankimine ei saa nii libedalt minna

Soome suursaatkonna Tallinnas suursaadik Kirsti Narinen ütles, et memosse on tahetud koondada analüüs, kus Vesterbacka ja tema meeskonna tunneliprojekt paigutatakse laiemasse konteksti. Saatkondadelt oodatakse tekste, milles ainult ei tsiteerita meediat, vaid minnakse sügavamale.

„Nagu me kolmapäeval kuulsime FinEst Linki esmaesitlusel, on tunneliprojekt algusjärgus. Vesterbacka ülesastumisest võis jääda mulje, et kohe lüüakse labidas mulda,“ ütles Narinen.

Spetsialistid on pakkunud, et mõlema riigi keskkonnalubade hankimiseks võib aega minna isegi kuus aastat, sest tunnel hakkab paiknema haavatavas mereökosüsteemis. Narineni sõnul on hoolikas lubade taotlemine möödapääsmatu.

„Meid ametnikena häirib, et Vesterbacka, kellel on tugev meediamõju, laseb paista, et lubade hankimine läheb libedalt. Vesterbacka on Eesti meedias ikkagi märkimisväärne tegija,“ ütles Narinen.

Soome Tallinna suursaatkonna memo peapunkt on, et Vesterbacka mängutööstuse ja start-up-ettevõtte taust selgitab üsna hästi projekti muljet. „FinEst Bay Area projekti majanduslike, tehniliste ja keskkondlike aspektide ebaselgus tuleneb osalt kogu projekti start-up'ilikust olemusest.“