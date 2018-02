Erisoodustusmaks kasvas ettevõttel kolm korda

Inspecta Estonia OÜ finantsjuht Silvi Lass tunnistas Äripäeva raadio autosaates "Ärikliendid roolis", et nende ettevõtte kulu erisoodustusmaksule kasvas uuel aastal kolm korda vaatamata sellele, et autode keskmine võimsus on kõigest 77 kW.

Inspecta Estonia autopargis on 36 sõiduautot, millelt makstakse erisoodustusmaksu. "Kui varem moodustas erisoodustus autopargi kogukuludest 0,4%, siis uuest aastast 1,2%. Varem kasutasime sõidupäevikuid, erasõite on meil vähe, mistõttu oli ka kulu väike," tõdes Lass, kes plaanib lähiajal teha autokasutajate seas põhjaliku inventuuri.

"Tahame täpselt välja selgitada, kas ja kui palju erasõite tehakse ja kui leidub tõepoolest neid töötajaid, kes teevad ettevõtte autoga ainult töösõite, siis kanname nende kohta ka maanteeameti registrisse vastava märke. Seni me seda veel teinud ei ole."

Lass soovitab ettevõtetel tõsiselt mõelda sellele, et kui auto läbisõit jääb kuus alla 1000 km, oleks ehk mõistlikum töötajaga kokku leppida, et ta kasutaks töösõitudeks enda isiklikku autot ja ettevõte maksaks selle eest kompensatsiooni. Maksimaaalne kompensatsiooni määr on 335 eurot kuus.

Massiline ettevõtete autode ümbervormistamine eraisikute nimele ei pruugi aga maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul olla sugugi mõistlik mõte.

Loe uuest erisoodustusmaksust ja selle mõjust ettevõtetele pikemalt Äripäeva teemaveebist www.logistikauudised.ee

