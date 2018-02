Jaanuar pühkis Soome alkomonopoli käibe

Ainult tellijale

Soome alkoholipoodide kett Alko kannatab uue alkoholiseaduse mõjude all.

Keskmise kangusega õllede tavakauplustesse lubamine vähendas Soome riigimonopoli Alko läbimüüki jaanuaris 8 protsenti, kirjutab YLE.

Aasta algul kehtima hakanud alkoholiseadusega lubati tavalistesse poodidesse kuni 5,5mahuprotsendilised alkohoolsed joogid. Samuti tõsteti aktsiise, mis kergitasid keskmist hinda 5 protsendi võrra.

Mõlemal muutusel oli riigimonopoli käekäigule tugev mõju. Õlut müüdi jaanuaris liitrites 27% vähem kui aasta tagasi, segujooke 39 ning siidrit 12% vähem, kirjutas Soome rahvusringhääling.

Soome alkoholitootjate hinnangul on veel vara öelda, kas kauplused võitsid monopolilt suurema turuosa või on kasvanud ka lahjade alkoholide müük Soomes tervikuna. "Meil hetkel veel puuduvad andmed nii jaemüügi kui piirikaubanduse kohta, kuid näib, et Alko kaotas ka kange alkoholi ja veini läbimüügil," kommenteeris Soome õlletootjate Panimoliitto juht Elina Ussa.