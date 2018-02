Keskkonnareostajad tõid mullu üle 640 000 euro kahju

Keskkonnainspektsiooni eelmise aasta kokkuvõte näitab, et registreeritud keskkonnaalaste õigusrikkumiste arvu langus on peatunud, kahel viimasel aastal jääb alustatud menetluste arv 1200 piirimaile.

Keskkonnainspektsioon alustas 2017. aastal 1186 väärteo- ja 39 kriminaalmenetlust, selguseta kuuluvusega püügivahendite veekogust eemaldamise juhtumeid oli 849. Kui 2016. aastal registreeriti väärteomenetlusi eelneva aastaga võrreldes 27% vähem, siis mullu vaid 4%. Kümme aastat tagasi oli keskkonnarikkumiste arv kaks korda kõrgemal tasemel.

Mullune statistika näitab, et menetlusega lõppes keskmiselt iga kaheksas kontrollkäik.

39 alustatud kriminaalasjast olid 25 seotud kalapüügiga (sh 9 vähipüügiga) ja 7 metsaraiega. Ülejäänud kriminaalasjad puudutasid kaitstavaid loodusobjekte, kemikaalide ja jäätmete käitlust, riikidevahelist jäätmevedu ja keskkonnaloata tegutsemist.

Õigusrikkumistega tekitatud keskkonnakahju esialgseks kogusummaks on arvestatud 640 553 eurot. See on vähem kui kolmandik 2016. aasta keskkonnakahjust.