Kümnendik ICO-rahast satub varaste saagiks

Rohkem kui kümme protsenti plokiahela platvormil põhinevate krüptomüntide pakkumistest (ICO) saadud tulust kaob või varastatakse küberrünnakute käigus.

Kõige levinum häkkimise tehnika ICOde puhul on andmepüük (phishing), mille abil on küberkurjategijad varastanud ligi 1,5 miljoni dollari väärtuses vara igal kuul.

See selgub EY krüptovaluutadesse investeerimise riske käsitlevast uuringust, mille tarbeks analüüsiti enam kui 372 rahvusvahelist ICOt, ning leiti, et ligi 400 miljonit dollarit kõikide ICO-de peale kokku kaasatud 3,7 miljardi dollari suurusest tulust on küberrünnakute tulemusel valedesse kätesse jõudnud.

Kõige suurem osa ICOde rahast on kogutud USAs (miljard dollarit), Venemaal (310 miljonit dollarit) ja Singapuris (260 miljonit dollarit). Eesti on ICO-riikide edetabelis 63 miljoni dollariga 11. kohal. Ka statistika näitab, et Euroopa üks kuumemaid ICO-riike on Eesti, märgib EY.

"Uuringust selgub, et ICOde edukus on 2017. aasta teisest poolest oluliselt aeglustunud. Kui mullu novembris saavutas eesmärgi veerand ICO-dest, siis veel juunis oli see näitaja 90 protsendi juures," ütles EY Eesti audiitorteenuste partner Stan Nahkor.

Erinevalt aktsiate avalikust pakkumisest väärtpaberiturul (IPO), müüakse ICO puhul sisuliselt lahendust, mida veel ei ole olemas. "Nagu uuring kinnitab, siis see omakorda tähendab, et potentsiaalsetel investoritel puudub adekvaatne alus ettevõtte väärtuse hindamiseks. Niisamuti üllatas uuringu läbiviinud analüütikuid mitmete ICOde aluseks olevate äriplaanide ja strateegiate väga nõrk kvaliteet," lisas Nahkor.

Uuring järeldab, et ICOde jätkuva populaarsuse taustal püsib risk, et investeeringute kvantiteet võib turul ületada kvaliteedi. EY uuringu üks põhijäreldusi on, et paljudel juhtudel ei ole ICOde jaoks tegelikku ärilist vajadust.