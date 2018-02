Süsinikukvootide hinnad mitme aasta kõrgeimad

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Süsinikukvootide hind on jõudnud 10 euro tasemele tonnist ning kvootide ja kivisöe kõrgemad hinnad mõjutavad oluliselt ka elektrihinda Euroopas.

ELi süsinikukvootidega kauplemise süsteemi reformid on andnud soovitud tulemusi ning turul, kust ettevõtted peavad oma heitkogustele vastavalt ostma saastekvoote, on hinnad tõusnud.

„Silma tasub peal hoida süsinikukvootide turul, mis on jõudnud tasemeni, mida pole nähtud aastast 2015 peale. Kvoodihinna tõusu taga on põhiliselt Euroopa Liidu soov reformida kvooditurgu ning muuta see efektiivsemaks meetmeks, mille abil saavutada taastuvenergeetika eesmärke,“ kirjutab Eesti Energia energiaturu ülevaates.