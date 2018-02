Idufirmad asuvad jahtima 250 000 eurot

Eesti Äriinglite Võrgustik (EstBAN) käivitab koostöös Soome, Taani, Norra ja Põhjamaade äriinglite võrgustikega esimese Põhjamaade äriinglite programmi (Nordic Angel Program), kuhu oodatakse nii iduettevõtteid kui investoreid.

Eesmärk on pakkuda investeerimisvõimalusi kõrge perspektiiviga idufirmadesse ja julgustada uusi ingelinvestoreid esimest investeeringut tegema,Eesti Äriinglite Võrgustiku (EstBAN) president Rein Lemberpuu.

Ingelinvestorite tegevus Eesti Äriinglite Võrgustiku viimase viie aasta statistika põhjal on Eesti ingelinvestorid saanud osa keskmiselt 11 idufirma müügist (exit) aastas. 39 protsendil juhtudest teenis investor oma investeeringu tagasi kuni viiekordselt. 20 protsendil müügitehingutest teenisid investorid oma raha tagasi rohkem kui kümnekordselt. EstBANi toetajaliikmed on Eesti Ekspress, Telia, SmartCap, Hedman Partners, Eversheds Ots & Co, EY Eesti, Tehnopol ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Spring HUB ja Contriber.

Lemberpuu sõnul pakub programm parimat võimalust riskikapitali investeeringutega alustamiseks. “Ootame liituma uusi äriingleid – varem pole investeerimisega alustamiseks nõnda soodsat hetke olnud. Programmis osalevad kogenud äriinglid oskavad terasid sõkaldest eraldada. Nii saavad uued äriinglid investeerida koos vilunud äriinglitega ning maandada nii kogenematuse riski,” rääkis ta.

Põhjamaade äriinglite programmi oodatakse nii tegutsevaid kui ka uusi äriingleid. Kolmekuulises programmis on koolitused, kus võetakse detailselt lahti nii juriidilised nüansid, iduettevõtte väärtuse hindamine kui ka muud olulised tehnilised küsimused.

Taotlusvoor avati 15. veebruaril ning avaldusi saab esitada 1. aprillini. Esmalt valitakse välja 15 tugevamat, edasi neli paremat, kelle seast valitakse üks ettevõte, kuhu tehakse kuni 250 000eurone sündikeeritud investeering koos teiste Põhjamaade investoritega.

Osalemiseks tuleb investoril panustada vähemalt 5000eurose investeeringuga, mida võib soovi korral mitmekordistada.

EstBAN on ettevõtetesse varases arenguetapis investeerivate erainvestorite katusorganisatsioon, mille eesmärk on ettevõtluskeskkonna arendamine ja ingelinvesteeringute mahu suurendamine. EstBANil on 120 äriinglist liiget.