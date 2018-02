Läti Post jagab postiljonidele nutitelefonid

Läti Post muudab oma tegevust üha digitaalsemaks, rääkis intervjuus Dienas Biznessile riigifirma Latvijas Pasts juhatuse esimees Marcis Vilcans.

Tema sõnul on ettevõtte põhirõhk paberimajanduse üleviimisel digiformaati ning see tähendab ka postiljonidele uueks töövahendiks nutitelefone.

DB küsimusele, kes on see õnnelik tarnija, kes saab varustada tervelt 4000 riigiameti kaastöötajat oma toodetega, jättis Vilcans vastamata. "Ei ütle seda välja, aga need on Android-telefonid, kindlasti mitte iPhone'i hinnaklassist. Ja postiljone on meil märksa vähem, umbes 1400," rääkis postiameti juht ja lisas, et postiameti plaan on asendada paberil dokumentide vormistamine ja kiirendada andmetöötlust. "See on juba meie rahvusvaheliste projektidega seotud nõue," selgitas ta.

Esiteks tahavad inimesed saada paki kohalejõudmise kohta infot võimalikult kiiresti ja teiseks on mugavam anda elektroonilist allkirja, loetles ta. "Selle projekti raames said kullerid professionaalsed terminalid," jätkas ta. "See avab meile hulga lisavõimalusi. Meie töötajad on hästi varustatud, saame neilt kiiresti andmeid ja nendega mugavalt ühendust võtta."

Eelmisel aastal viis Läti Post sisse ka uue teenuse, kus klient saab ennast puudutava finantsinfo kohta teavet telefoni sõnumi kaudu. "Jutt käib üle 50 000 rahaülekandest kuus, ja eelmise aasta keskpaigani tegime me seda tasuta. Nüüd on esimesed kaks teadet kuus tasuta ja iga järgmine maksab 9 senti. Selle uuenduse suurim pluss on meie enda aja kokkuhoid postkontorites," ütles Läti Posti juht.