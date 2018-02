Valitsus jäi ettevõtjate ettepanekutele kurdiks

Töörühma ettepanek oli näiteks vabastada kvoodi alt kaheaastase elamisloaga töötajad ning välismaalased, kes saavad vähemalt 1,5kordset Eesti keskmist palka ning on valmis võtma teatud lõimumiskohustuse. Neid paraku arvesse ei võetud.

Siiski sai töörühma ettepanekutest toetust lisaks tippspetsialistide kvoodi alt vabastamisele ka lühiajalise töötamise üheksalt kuult ühe aastani pikendamine. See võimaldab senisest paremini leevendada tööjõupuudust projektipõhistes valdkondades. Lühiajaline töötamine ei ole ka praegu piirarvu all ja nii nagu varem, kehtib neile ka edaspidi Eesti keskmise palga maksmise nõue.

Üllatuslikult lisandus valitsuselt ettepanek viia sisse A2 tasemel eesti keele oskuse nõue välismaalastele, kes on juba töötamiseks mõeldud tähtajalise elamisloa alusel Eestis elanud ja soovivad taotleda uut elamisluba või pikendada olemasolevat.

Kuni seadusemuudatuste jõustumiseni kehtib praegune välismaalaste seaduse regulatsioon, mille kohaselt on 2018. aasta piirarv 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest, kuid tänase arusaama ja prognoosi järgi on üsna selge, et piirarv täitub juba enne suve, märgib koda.