Valitsus ootab Expole erasektori toetust

16. veebruar 2018, 09:20

Valitsus otsustas eilsel kabinetiistungil, et Eesti osaleb Dubai maailmanäitusel, kui erasektori on nõus kandma poole 6-7 miljoni eurosest maksumusest.

Toetajate leidmine erasektorist jäeti ettevõtluse- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülesandeks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Dubai EXPOl osalemise otsus ootab langetamist juba poolteist aastat, peamiseks takistuseks on olnud selle kõrge hind. Vähemalt poolteist aastat tagasi otsustas kaubandus-tööstuskoda, et osalemine oleks mõttetu ja kallis. IT- ja toidusektor on seevastu olnud osalemise poolt.