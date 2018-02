Valitsusel on plaan arutada aktsiisitõusude ärajätmist

Mingeid parandusi on tulnud aktsiisipoliitikas juba teha, tunnistas töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski intervjuus Eesti Päevalehele, kuid lisas, et aktsiiside langetamiseks pole objektiivset infot.

Kommenteerides rahandusminister Toomas Tõniste ütlemisi meedias, et aktsiisitõusudega on mindud üle piiri, ütles Ossinovski, et parandusi ongi tulnud juba teha. "Oleme ära jätnud diislikütuseaktsiisi tõusu sellel aastal, teinud korrektiive alkoholiaktsiisi tõusus. Aprillis kindlasti arutame tõsiselt seda, et 2019. aasta aktsiisitõus ära jätta. Vaadates reaalset elu, on tervemõistuslik neid otsuseid teha," rääkis Ossinovski Eesti Päevalehele .

Ossinovski sõnul on alkoholiaktsiisi puhul rahvatervise huvides oluline, et piirikaubanduse osakaal ei tõuseks. "See on viimastel aastatel olnud stabiilne, 10–15% vahel, me kindlasti võiksime võtta sihiks, et see ei kasvaks," rääkis ta. "See tähendab, et 2019. aasta aktsiisitõusud tuleks ära jätta. Aga ei ole mingit objektiivset infot, et aktsiise peaks langetama."

Rääkides möödapandud prognoosidest, kus mullu jäi loodetud aktsiisitulust 55 miljonit eurot riigikassasse laekumata, tõi Ossinovski näite teisest maksulaekumise vallast.

"Kui palju füüsilise isiku tulumaksu alalaekus? Keegi ei pane seda tähele, seal oli ka poliitikamuudatus, küpsete ettevõtete tulumaksureform, millest eeldati, et tuleb x miljonit eurot juurde. Tegelikult jäi eelmisel aastal 35 miljonit eurot laekumata. Et poliitikamuudatuste puhul ei suudeta lõpuni ennustada ühiskondlikku käitumist, on iseenesest täiesti mõistetav," õigustas minister ja lisas, et sellest 55 miljonist läheb 22 miljonit selle arvele, et 2016. aastal varuti alkoholi rohkem, kui valitsus eeldas.

