Krüptoraha liit: elame raha muutumise ajastul

Sauga ütles, et bitcoin on rohkem kui rahasüsteem. "Praegu on kontroll suurkorporatsioonide käes, aga me liigume maailma, kus kõik on läbipaistvam, kus on põhimõte, et lõppkasutaja nii loob kui ka kontrollib olukorda," lausas Sauga.

Sauga rääkis ka bitconi hinnast. "Kui bitcoini hind langeb, siis paljudel kaevandajatel ei ole mõistlik kaevanda, siis nad lõpetavad kaevandamise. Kui hind langeb, siis langeb ka võrgu nõudlus. Kui hind tõuseb, siis võrk läheb keerulisemaks ja tekib regulatsioon," rääkis Sauga.

Päeva teises pooles räägib Sauga, kuidas ta krüptomüntidega raha kaotas.

