Kus peitub kinnisvaras suurim tootlus?

80% loovust ja 20% arvutusoskust lasid kinnisvarainvestoril Kalle Aronil koos äripartneritega luua Tallinnas maja, mis tundus lootusetu objekt. Tallinna Mustamäel renoveeritakse vana telefonijaam üürikorteriteks ja lõivosa müüdi enne ehitama asumist.

See on vaid üks näide, kuidas kinnisvaras tootlus üle leida, rääkisid Äripäeva raadio saates "Lavajutud" kinnisvaraarendajad Kalle Aron, Peeter Pärtel ja Karin Vinkel. "Kõigepealt mõtlesime, et peame maja ära brändima, sest toode peab olema äge," selgitas Aron. Nii sai hoone sai nimeks SpaceCube, mis asub mõnesaja meetri kaugusel TTÜ tudengitest ja idufirmadest, kes kõik vajavad elamiseks ruumi.

"Me polnud veel midagi teinud, ehitama või lammutama hakanud, aga juba andsime hoonele väärtuse. Ülejäänud 40% loovusest rakendasime ehituse hinna alla toomiseks," rääkis Aron. Siis jäeti esimese asjana ära liftid, teiseks vaadati üle arendatav pind.

"Eelmine arendaja mõtles, et lammutab kõrgete lagedega ülemise korruse ära ja ehitab sinna kaks uut korrust peale. Meie kasutasime kõrge korruse ära ja panime sinna loftid sisse ning kahekordistasime sellega müüdava pinna. Lisakorruse ehitasime ka," tõi ta välja.

Pool maja sai sellega enne valmimist leti alt suurinvestoritele müüdud ja Aroni sõnul läheb ka ülejäänud müük ilmselt hästi. "Peamine on aga see, et isegi, kui turg kukub ja inimesed peavad kulusid koomale tõmbama, siis loodetavasti tõmbavad nad koomale 40ruutmeetrisest kesklinna korterist ja kolivad 20ruutmeetrisse lofti Mustamäel," selgitas ta.

