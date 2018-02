Bill Gates: minusugused peaksid rohkem makse maksma

Bill Gates ütles pühapäeval, et temasugused rikkurid peaksid maksma „märkimisväärselt“ rohkem makse, vahendab MarketWatch.

„Ma olen maksnud rohkem makse kui keegi teine – üle 10 miljardi dollari. Aga valitsus peaks nõudma minusugustelt inimestelt palju suuremaid makse,“ ütles miljardär ja Microsofti kaasasutaja Bill Gates.

Gates on maailmas rikkuselt teine inimene, selgub Bloombergi miljardäride indeksist. Tema varade väärtus ulatub 92 miljardi dollarini.

Gates, kes on lubanud heategevusse suunata rohkem kui poole oma varadest, kritiseeris vabariiklaste maksureformi, mis on tema sõnul kasulik eelkõige ettevõtetele ja väga rikastele inimestele.

„See ei olnud edasiviiv maksureform, see oli tagasiviiv,“ rääkis ta. „Inimesed, kes on rikkamad, saavad palju rohkem hüvesid kui keskklass või vaesed. Me peaksime nägema hoopis trendi, kus vaesemate elujärg paraneb ning rikkamad maksavad kõrgemaid makse.“