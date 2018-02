USA võimalikud kaubanduspiirangud ajasid hiinlased raevu

USA kaubandusministeerium on president Donald Trumpile andnud soovituse kehtestada terase ja alumiiniumi impordile piirangud, vahendab Reuters.

Selleks, et importi piirata, soovitatakse kehtestada imporditariifid, mis oleks üldised või suunatud konkreetsete riikide pihta. Eelkõige nähakse, et piiranguid kehtestatakse Hiinast tulevale impordile.

Hiina kaubandusminister ütles, et raportil pole „mingit alust“ ning faktidega on kõvasti mööda pandud. Ta lubas, et Hiina võtab tariifide kehtestamise järel ette samme, mis lähtuvad riigi huvidest.

USA kaubandusministeeriumi raportis pakuti välja, et terasele võiks kehtestada 24protsendilise tariifi. Alumiiniumi puhul peaks tariif olema aga vähemalt 7,7 protsenti, kirjutati raportis.

Trump peab oma otsuse teatavaks tegema aprillis. Kaubandusminister Wilbur Ross rõhutas, et Trumpile jääb viimane sõna ning ta võib riike piirangute alt ka välja jätta. Ta lisas, et globaalsed terase- ja alumiiniumitariifid hõlmaksid endas ka kõiki nende toorainetega seotud tooteid.

USA terasetootjate aktsiad tõusid järsult. U.S Steel kallines 14,7 protsenti, AK Steel lisas 13,7 protsenti ja laiapõhjaline S&P 1500 teraseindeks tõusis 5,3 protsenti.