Peaminister: Norvik tahab rikkuda Läti riigi mainet

Läti peaministri sõnul üritab Norvik Banka omanik keskpanga juhti katuse pakkumise katses süüdistades kahjustada riigi ametivõimude mainet.

Läti peaminister Māris Kučinskis, kes on välja öelnud, et Rimševičs peaks ametlike altkäemaksukahtlustuste tõttu ameti maha panema, ütles siiski, et Norvik Banka ei suuda enda väiteid kuidagi tõestada, edastas Reuters.

„On põhjust arvata, et see on pigem Norvik Banka ja härra Guselnikovi katse kahjustada riigi imagot,“ ütles Kučinskis ajakirjanikele, vahendas Bloomberg. Ehkki pankuritelt on seda korduvalt küsitud, ei ole nad ametivõimudele esitanud tõendeid, mis süüdistusi kinnitaks.

Ka Norvik Banka enda minevik pole just kõige puhtam. Paari Eesti ettevõtja varasema hinnangu järgi on Norvik Banka olnud seotud Vene oligarhidega.