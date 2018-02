Sakreti müügikäive tõusis mullu 6 miljonile eurole

Ehitusturu õitseng tõstis eelmisel aastal ehitusmaterjalitootja Sakret müügikäibe Eestis 6 miljonile eurole, teatas ettevõte. Sakreti kaubamärgiga toodete müügi maht kasvas mullu 13 protsenti.

"Kui Eesti majanduskasv oli mullu kolmandas kvartalis aastaarvestuses 4,2 protsenti, siis peamise panuse andis sellesse ehitussektor, mille osa SKT kasvust oli 1,0 protsenti. Usun, et aasta viimases kvartalis trend ei pöördunud ning ehitussektor säilitas juhtiva positsiooni," märkis Pacēvičs.

Eelmise aasta märkimisväärsemate projektidena nimetas Pacēvičs Gustaf Adolfi Gümnaasiumi Tallinnas, mille fassaadil kasutati Sakreti terrasiitkrohvi ning Balti jaama turuhoonet, kus paekiviseinte ehitamisel kasutati Sakreti looduskivimörti.

Sakret OÜ emaettevõtte ASi Sakret Holdings käive kasvas Balti riikides mullu ligi 9 protsenti, ulatudes 19,3 miljoni euroni, ning toodangu müügi maht suurenes 14 protsenti.

Enamikku Sakreti toodangust kasutatakse Eesti ehitussektoris ning 7 protsenti toodangust läheb ekspordiks, peamiselt Põhjamaadesse. Tehase tootmisvõimsus on ligi 150 000 tonni kuivsegusid aastas. Kogu tootevalik on sertifitseeritud ning kannab CE-tähist. Ettevõttes on 30 töötajat.

Sakret on rahvusvaheline frantsiisibränd ning maailma suurim kuivsegude tootja, millel on maailmas üle 60 tehase, neist 30 Euroopas.