Tallinna Sadama börsidebüüt sammukese lähemal

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Pärast riigikogus vastu võetud transpordi arengukava muudatust on vaja kinnitada veel vaid üks seaduseelnõu, et tee Tallinna Sadama börsile viimiseks saaks valla.

"Väga tervitatav, et me oleme lõpuks olukorras, kus Tallinna Sadam on börsile minemas. Olukorras, kus Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte on börsile minemas. Kus Eesti Teed on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ettevalmistamas võimalikuks osaluse müügiks. Ning analüüsitakse võimaliku EVR Cargo osaluse müüki," loetles majanduskomisjoni liige Sven Sester teisipäeval riigikogu liikmeid eelnõu poolt hääletama kutsudes.

Eelnõud toetas opositsioonist ka Reformierakond. "Tallinna Sadama aktsiate osaline noteerimine börsil 28–33% on igati mõistlik ja hea otsus. Reformierakonna fraktsioon kindlasti toetab seda otsuse eelnõu. Me oleme liberaalne erakond ja me oleme seda meelt, et kindlasti mitte ei pea riik kõike kontrollima, ja riik võiks oluliselt vähem kontrollida, kui praegu," ütles reformierakonna saadik Toomas Kivimägi.