Indrek Laul: jutusta oma lugu tagantpoolt ette

Täna toimuval Äripäeva Gaselli kongressil keskendus Estonia Klaverivabriku omanik Indrek Laul oma ettekandes müügile.

„Tuleks alustada oma lugu tagantpoolt, mitte sellest, kust sa tuled. Tuleb rääkida sellest, kus saab investor oma investeeringu tagasi teenida, mida saavad kliendid, mis on see, mis on parem võrreldes konkurentidega," selgitas Laul.

Laulu sõnul on ta USA koolidest just müüki õppinud ja õpib seda igapäevases töös siiamaani. „Ma olen käinud IT-tegijatega USAs, kus on kolm minutit aega müüa oma idees investeerimisfondidele,“ märkis Laul. Tema sõnul kulutatakse need kolm minutit selle peale, et räägitakse, kust nad tulevad.

„Müük on sedavõrd oluline, et tahaksin kulutada lavaaega just sellele,“ lausus Laul.

Ta rõhutas, et tuleks alustada kohe asjast. "Kuidas raha liigub, kes on kliendid ja kuidas reageerivad konkurendid. Investorid on siis saanud terve pildi ja siis, kui aega üle jääb, saad lisada, et tuled Eestist, kus on tulnud ka Skype, TrinsfeWise, GrabGad jne," lausus Laul.

Olles ettevõtja pead, sa Laulu sõnul ära õppima, kuidas müüa. „Ükskõik, kas sa müüd plaate, teed laule, sa pead neid kõike müüma. Miks me müüme USAs, sest seal on väga hea müüa.“

Firma loomisel on tema sõnul aga üks tähtsamaid momente käibevahend. "Et firmal oleks piisavalt raha tagavaraks, et igasuguseid tagasilööke üle elada,“ tõdes Laul.

2009-2010 oli Laulu jaoks üks raskemaid aegu. „See ei olnud langus, see oli kukkumine,“ lausus Laul. „Selles olukorras peab sul peas plaan olemas olema. Väga tähtis on kohe jälgida, et oleks käibevahendeid. Käibevahendeid on nagu vereringe minu kehas, mis peaks kogu aeg töös olema."

„Me peame õppima müüma seda, mida klientidele on vaja,“ rääkis Laul oma kogemust.