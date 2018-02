Läti näeb pangandusskandaali taga riigivastast laimukampaaniat

Läti kaitseministeeriumi pressiesindaja Kaspars Galkins teatas täna Läti TV saates "Rīta panorama", et nende riigi vastu on alustatud mustamiskampaaniat. Otsesele küsimusele, kes kampaania taga seisab, ta ei vastanud.

Eile saatis Läti kaitseministeerium välja pressiteate, milles ütles, et suure tõenäosusega on Läti vastu käimas massiivne väline inforünnak - võttes arvesse viimaste päevade sündmusi pangandussektoris ning keskpanga juhi Ilmārs Rimšēvičse kinnipidamist.

Mis toimus? Laupäeval, 17. veebruaril jõudis Rimšēvičs välismaalt koju ning läks ise koos advokaadiga KNABi kontorisse, kus teda kuulati üle hiliste öötundideni. Seejärel viidi ta koos advokaadiga ära edasisteks uurimistoiminguteks.

Pühapäeval võttis KNAB Rimšēvičse vahi alla – seaduse järgi tuli talle 48 tunni jooksul esitada süüdistus või ta vabaks lasta.

Talle määrati kautsjon 100 000 eurot. See summa laekus riigikassasse 19. veebruaril.

KNAB kahtlustab Läti Panga presidenti üle 100 000 euro altkäemaksu väljapressimises.

Sel nädalal kirjutas Associated Press, et nende valduses on Vene piirivalve paberid, mille põhjal reisisid sageli Venemaa ja Läti vahet nii altkäemaksuafääri segatud Norvik Banka esindaja Renars Kokins kui ka Rimševičs. Viimane käis 2010. aastal naaberriigis vähemalt 10 korda. Kokinsit peetakse vahemeheks Rimševičse ja Vene ärimehe, Läti suuruselt kaheksanda panga Norviku suuraktsionäri Grigori Guselnikov vahel.

Ühel neist reisidest on üles võetud ka foto, kus Rimševičs istub kõrvuti Dmitri Piltšikovi, Vene riigile kuuluva sõjatehnikaettevõtte juhiga, kes on n-ö Putini ringkonnast ning ettevõte ise USA sanktsioonide all.

Läti kaitseministeerium on juba öelnud „pole analüüsinud selle foto autentsust, kuna see pole nende pädevuses“, ning et nemad on teinud oma järeldused üldteada info põhjal.

„Tahan veel korra rõhutada, et me ei sea kahtluse alla Associated Pressi tööd. Jutt käib sellest, kuidas uudis levis. See ilmus omavahel seotud portaalidesse,“ rääkis Galkins. „Mingeid etteheiteid meil Associated Pressile või selle ajakirjanikele pole. Lihtsalt see info levib mööda erinevaid kanaleid, et luua massiefekt. Me oleme samasugust käekirja juba näinud USA, Prantsusmaa ja Saksamaa valimiste ajal,“ vahendas Galkins Läti kaitseministeeriumi seisukohta. „Tõde kasutatakse selleks, et Läti mainet mustata,“ jätkas ta täna hommikul televisiooni otse-eetris, lisades, et selle, kas tegemist on tõega või mitte, peab selgeks tegema uurimine.

Kelle huvides mäng käib?

Küsimusele, kes on selle kampaania taga, Galkins otsesõnu ei vastanud. „Kordan, me näeme analoogi sarnaste stsenaariumidega enne USA, Saksamaa ja Prantsusmaa valimisi.“