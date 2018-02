Soome paneb narkoäri bitcoinid oksjonile

Soome konfiskeeris narkoäri süüasjaga seoses suure hulga bitcoine 2016. aastal, kui bitcoin maksis 600 eurot. Nüüd on plaanis need enampakkumisel maha müüa, kirjutas Helsingin Sanomat.

Nüüd on bitcoini hind 11 000 dollari kandis. Tolli käes on 2000 bitcoini, mis pärinevad peamiselt narkokaubandusest. Seega on riigi kätte jõudnud koguse väärtus kauplemiskohast sõltuvalt ligikaudu 23 miljonit dollarit.

Toll pole veel otsustanud, millal ja kuidas bitcoinid müüakse.